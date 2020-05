Brandanschlag: Prostituierte will 50.000 €

Man sieht solche Sachen im Fernsehen. "Da hat sich jemand mit zwei Litern Benzin übergossen und angezündet und ist auch nicht gestorben", sagt einer der Angeklagten. Es passiert auch im echten Leben, mitten in Wien. Am 16. Mai 2010 schütteten rumänische Zuhälter der Prostituierten Florentina M. - die kein "Standgeld" zahlen wollte - in einer Disco in Favoriten Benzin über den Kopf und zündeten die Frau an. "Ich hatte das Gefühl, das Fleisch rinnt mir aus dem Gesicht", sagte die in einer Notoperation gerettete 35-Jährige. Dabei hat ihr der eine Angeklagte doch ohnehin nur ein halbes Glas Benzin über die (langen) Haare gekippt, wie er abschwächend betont. Als sie in Flammen aufging, "hab' ich mich erschreckt".