Nach Streit setzte Mann in Wien Pkw in Brand: Rasche Festnahme

Als mögliches Motiv gilt ein Streit mit dem Fahrzeugbesitzer am Vortag. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist am Montagabend in Wien-Floridsdorf festgenommen worden. Der 46-jährige Österreicher soll einen Pkw in Brand gesetzt haben und wurde noch in Tatortnähe angehalten.

Kurz vor 20.00 Uhr waren Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug gerufen worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Zwei Zeuginnen berichteten den Beamten, sie hätten beobachtet, wie ein Mann am Pkw hantierte. Wenig später sei das Fahrzeug in Flammen gestanden.

46-Jähriger geständig

Der 46-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Brandbeschleuniger und Zündhölzer, die sichergestellt wurden.

Erste Ermittlungen ergaben einen möglichen Zusammenhang mit einem Streit am Vortag. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers war es auf einer Parkbank in der Nähe zu einer Auseinandersetzung mit dem späteren Tatverdächtigen gekommen. Die beiden Männer sollen einander zuvor nicht gekannt haben. Der Autobesitzer verließ den Ort schließlich mit seinem Fahrzeug. Einen Tag später soll dieses in Brand gesetzt worden sein.