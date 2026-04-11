Wieder Brand bei der Klinik Landstraße: Paletten in Flammen

Die Berufsfeuerwehr Wien ist in der Nacht auf Samstag zu einem Brandalarm in der Wiener Klinik Landstraße ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatte in einem Zubau der ehemaligen Rudolfsstiftung im dritten Bezirk in einem Abstellbereich eine Palette Feuer gefangen, teilte ein Sprecher der APA mit. Der Brand war beim Eintreffen der Einsatzkräfte von der Sprinkleranlage bereits weitgehend abgelöscht worden. Patienten seien nicht in Gefahr gewesen, es gab auch keine Evakuierung.

Die gegen 22 Uhr alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten und die Entrauchung mittels Hochleistungslüfter. Die Rauchentwicklung sei aber durch das rasche Ablöschen ohnehin nicht sehr stark gewesen, so der Sprecher. "Zu keinem Zeitpunkt waren Patientinnen oder Patienten gefährdet", hielt er fest.

Bereits kurz vor Weihnachten 2025 brannte es ebenfalls auf einer Baustelle des Klinik-Areals: Auf einem "patientenfernen Dachbereich der Baustelle" sei Feuer ausgebrochen, hieß es damals - dieses konnte ebenfalls ohne Evakuierungen und Verletzte gelöscht werden.