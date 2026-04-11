Kärnten

Raser auf A10 mit fast 200 km/h in Tunnel gestoppt

19-jähriger Fahrer wurde nach 199 km/h im Kärntner Oswaldibergtunnel gestoppt, Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt.
11.04.2026, 07:44

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Zwei Polizeiautos in der Nacht

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung (LVA) Kärnten hat am späten Donnerstagabend einen Raser auf der A10 Tauernautobahn gestoppt. Der 19-jährige Fahrer aus Spittal/Drau soll mit seinem PKW erheblich zu schnell unterwegs gewesen sein. Die Beamten wurden auf den Wagen aufmerksam, als dieser sie am 10. April gegen 22:17 Uhr in Fahrtrichtung Villach mit hoher Geschwindigkeit überholte.

Fast doppelte Geschwindigkeit im Tunnel

Bei der anschließenden Nachfahrt soll der junge Fahrer mit 190 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h gemessen worden sein. Besonders gefährlich: Im Oswaldibergtunnel beschleunigte der Wagen laut Polizeimessung sogar auf 199 km/h – bei einer dort geltenden Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Unmittelbar nach der Tunnelausfahrt konnten die Beamten das Fahrzeug anhalten und den Fahrer kontrollieren.

Führerschein und Fahrzeug beschlagnahmt

Dem 19-jährigen Lenker wurde noch vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde beschlagnahmten die Beamten zudem vorläufig den PKW. Der junge Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau wird nun zur Anzeige gebracht. Die genaue Höhe der Strafe wird im weiteren Verfahren festgelegt. Bei derartigen Geschwindigkeitsübertretungen drohen empfindliche Geldstrafen und ein längerer Führerscheinentzug.

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