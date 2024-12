Brand in Wien: Vater rettete sich und seine Familie durch Sprung aus Fenster

Nachdem am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein Brand ausgebrochen war, hat ein Vater sich und seine Familie in Sicherheit gebracht, indem er wagemutig aus dem ersten Stock sprang.

Der 32-Jährige zog sich dabei zwar Verletzungen zu - die Sprecherin der Berufsrettung Wien, Corinna Had, berichtete auf APA-Anfrage von einer Rissquetschwunde und Knöchelverletzungen -, konnte aber seiner Frau und seinen drei Kindern ins Freie helfen.