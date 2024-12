Ein Toter nach Wohnhausbrand in Landegg in NÖ

Am Sonntagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Landegg, Pottendorf, Wampersdorf, Siegersdorf und Schranawand (NÖ) zu einem Großeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Haus in Landegg bereits in Vollbrand.

Eine Pensionistin konnte sich rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten und bei Nachbarn Hilfe holen, die umgehend die Feuerwehr verständigten.