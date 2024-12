Eine Verletzte nach Wohnhausbrand im Südburgenland

Ein Brand in einem Wohnhaus in Krobotek (Bezirk Jennersdorf) hat am Sonntagmorgen die Einsatzkräfte gefordert.

Eine Bewohnerin wurde dabei verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital im steirischen Fürstenfeld geflogen werden, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage.