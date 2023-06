Brand in Tiefgarage in Wiener Innenstadt: Pkw ausgebrannt

In einer Tiefgarage nahe dem Hohen Markt in der Wiener Innenstadt ist DienstagfrĂŒh ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Auslöser fĂŒr das Feuer war zunĂ€chst unklar. "Die Brandmeldeanlage sprang sofort an und alarmierte die Feuerwehr. Die EinsatzkrĂ€fte brachten den Brand rasch unter Kontrolle, der Pkw wurde aber erheblich beschĂ€digt", sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, der APA.