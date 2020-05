Brand in Massenquartier: 200 Menschen gerettet

Die Bewohner in dem Wohnbau an der Wiener Brigittenauer Lände waren panisch. Sie drängten Montagfrüh zu den Fenstern, riefen um Hilfe. Den Einsatzkräften der Exekutive, Rettung und Feuerwehr gelang es, die Menschen zu beruhigen. Polizisten zählten 200 Personen, die ins Freie gebracht wurden. Der Wohnungsbrand war rasch gelöscht. Vorsorglich wurden 24 Menschen wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht.

200 Menschen, die sich laut Feuerwehr rund 30 Wohnungen teilten. Der Brand rückte am Tag danach auch die sozialen Zustände in dem desolaten Haus auf die Agenda der Bezirksvertretung. Nur: Politik und Behörden, so hieß es auf Anfrage, sind die Hände gebunden.