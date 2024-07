Brand in Hochhaus in der Donau City

Am Samstagvormittag ist in der Leonard-Bernstein-Straße im 22. Bezirk ein Brand ausgebrochen. Da es sich um ein Hochhaus handelt, wurde Alarmstufe 2 ausgegeben. Der Notruf war kurz nach 10 Uhr bei der Berufsfeuerwehr Wien eingelangt. Das Feuer im 6. Stock konnte von den Einsatzkräften unter Atemschutz rasch gelöscht werden.

Erst in der Nacht auf Samstag musste die Feuerwehr in Wien zu einem Großbrand auf einem Firmenareal in Ottakring ausrücken.