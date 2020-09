Brand in Favoriten: Person in Lebensgefahr

Am Samstag gegen 14 Uhr brannte es in der Schrankenberggasse 22 in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand innerhalb weniger Stunden löschen. Allerdings wurden mehrere Personen verletzt: Ein Mann soll sogar aus dem Fenster gesprungen sein - wahrscheinlich, um sich vor den Flammen zu retten.

Er wurde von der Berufsrettung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann zog sich allerdings lebensgefährliche Verletzungen zu und ringt laut Polizei um sein Leben. Die Identität des Mannes konnte noch nicht geklärt werden.