Brand bei Entsorgungsbetrieb in Wien-Simmering

In Simmering ist die Berufsfeuerwehr am Sonntagvormittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Laut einem Sprecher der Feuerwehr ist in einer Halle bei einem Entsorgungsbetrieb Feuer ausgebrochen.

Eine mehr als 1.000 Quadratmeter große und 17 Meter hohe Stahlbetonhalle, in der Müll umsortiert wird, steht in Flammen. Eine riesige Rauchsäule ist weithin zu sehen. Das Feuer ist laut Berufsfeuerwehr Wien bereits unter Kontrolle.

Größere Geräte betroffen

„Vom Brand dürften auch größere Geräte betroffen sein, zumindest ein Bagger mit einem Greifarm ist vom Brand betroffen“, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, kurz vor Mittag im Gespräch mit dem KURIER.

Menschen seien durch den Brand nicht in Gefahr, es gibt auch keine Verletzten.

Bis der Brand gelöscht sei, werde es aber noch dauern. Es sind 17 Fahrzeuge und 67 Einsatzkräfte der Feuerwhr vor Ort.