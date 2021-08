Bombenexplosion in Wien: "Mir war klar, der ist gefährlich"

Gleich zweimal krachte es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Hanns-Reichmann-Gasse in der Donaustadt. Einmal, weil eine selbstgebastelte Bombe in die Luft ging, beim zweiten Mal, weil der mutmaßliche Bombenbauer einen Pflasterstein gegen die Tür eines Nachbarn geworfen haben soll.

Laut Polizei hat es sich um eine selbstgebaute Rohrbombe gehandelt. Der 46-jährige mutmaßliche Bastler, er wohnt in dem Einfamilienhaus mit seiner Mutter, verletzte sich an der Hand und soll noch selbst die Rettung gerufen haben. Die Sanitäter verständigten schließlich gegen 4 Uhr Früh die Polizei.