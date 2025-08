14-Jährige in Wien nach Bombendrohung gegen Tiroler Schule verurteilt

Mädchen "wollte einen Tag schulfrei haben" und brachte 17-jährigen Wiener dazu, mit Bobme in Schule in Innsbruck zu drohen.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Eine 14-Jährige wurde in Wien zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, nachdem sie einen 17-Jährigen zu einer Bombendrohung gegen ihre Schule in Innsbruck angestiftet hatte.

Die Bombendrohung führte zu einem Großeinsatz der Polizei und der Evakuierung der Schule; das Mädchen gab an, sie habe „einen Tag schulfrei haben“ wollen.

Das Verfahren gegen den 17-jährigen Mittäter wird separat verhandelt, da er unentschuldigt nicht zur Verhandlung erschien.

Eine 14-Jährige ist am Montagnachmittag am Wiener Landesgericht nach einer gegen ihre Schule gerichteten Bombendrohung zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die in der Tiroler Landeshauptstadt lebende Schülerin hatte bei einem 17-jährigen Wiener die Bombendrohung "bestellt".

Der Bursch setzte das am 24. April 2025 mit einem Anruf beim Polizeinotruf in die Tat um und löste damit einen Großeinsatz der Exekutive und die Evakuierung der Schule in Innsbruck aus. "Ich wollte einen Tag schulfrei haben", gab die Angeklagte vor Gericht an. Übers Internet kennengelernt Den Burschen hatte sie übers Internet kennengelernt und bei einem Wien-Besuch einmal persönlich getroffen. Danach blieb man über Snapchat lose in Kontakt und kam offenbar auf die Idee mit der Bombendrohung.

"Wir haben immer wieder darüber geredet. Am Anfang war es mir nicht bewusst, was ich da auslöse", sagte das Mädchen, das in Begleitung ihrer Mutter zur Verhandlung angereist war. Es tue ihr "voll leid". Laut Anklage brachte die 14-Jährige den um drei Jahre älteren Jugendlichen dazu, tatsächlich mit dem Plastiksprengstoff Semtex zu drohen, indem sie ihm auf Snapchat "Kannst du es jetzt machen?" schrieb. Mit KI generierter Stimme Der 17-Jährige wählte darauf die Notruf-Nummer und gab mit einer verfremdeten, über eine KI generierten Stimme unter Nennung der genauen Adresse der Schule an, dort sei "mehrfach Semtex-Sprengstoff" verteilt: "Wenn Sie sich nicht die Tage beeilen, wird das Ganze in die Luft gejagt. Sie haben 48 Stunden Zeit. Ich wiederhole, Sie haben 48 Stunden Zeit. Sie haben 48 Stunden Zeit."

"Sie haben damit eine riesige Maschinerie in Gang gesetzt", gab die Richterin der Angeklagten zu bedenken. Auf die Frage der Richterin, ob sie den Polizei-Einsatz "super gefunden" habe, erwiderte die 14-Jährige "Ja schon, irgendwie" und gab zu, sich zur Schule begeben und "zugeschaut" zu haben. Diversion kam für Richterin nicht in Betracht Verteidiger Andreas Schweitzer verwies auf das fast noch kindliche Alter seiner Mandantin: "Sie ist 14 Jahre. Ihre Synapsen sind noch nicht so stark verbunden, dass ihr bewusst war, was sie damit ausgelöst hat." Als Schweitzer vorsichtig eine diversionelle Erledigung anregte, die der 14-Jährigen eine Vorstrafe erspart hätte, reagierte die Richterin fast erbost: "Nein! Da bin ich taub auf dem Ohr." Die 14-Jährige habe "etwas sehr Gravierendes" angestellt, da komme eine Diversion nicht in Betracht.