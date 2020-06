Bombenalarm vor der UNO-City

Da derfen's jetzt aber net eini" - schroff wurden am Montag in der Früh die Fahrgäste der U1 von der Polizei abgewiesen. Vor der UNO-City in der Station Kaisermühlen war Bombenalarm ausgelöst worden.

"Stadtauswärts lagen seit vier Uhr in der Früh zwei Taschen", berichtet Adel Nagy, der dort Tag für Tag als Kolporteur den KURIER verkauft. Ein Fahrgast dürfte dann gegen 8.30 Uhr den Notruf gewählt worden. "Plötzlich stürmte die Polizei herein und wir mussten alle aus der Station heraus", berichtet Nagy. Hunderte Angestellte der UNO und der vielen Firmen auf der Kaisermühlner Platte mussten über die Donauinsel in die Arbeit gehen.