Bombenalarm beim Burgtheater - verdächtiges Objekt

Beim Burgtheater gab es am Mittwochabend Bombenalarm. Es war ein verdächtiges Objekt an der Volksgartenseite entdeckt worden, hieß es gegenüber dem KURIER. Das Theater war gesperrt, die Mitarbeiter durften nicht zu ihren Arbeitsplätzen. Ein kleines schwarzes Objekt an der seitlichen Rampe wurde von Experten untersucht und geröngt.

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer dürfte es sich "wahrscheinlich" um einen Fehlalarm gehandelt haben. Im Burgtheater selbst bekam man von der Aufregung nichts mit, die Abendvorstellung soll nach Plan über die Bühne gehen.