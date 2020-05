Bognergasse: Flaniermeile wird erweitert

Benko will hier ein exklusives Einkaufsviertel etablieren. Geschäftsmieter wie Prada, Luis Vuitton, Armani und Miu Miu haben bereits fix gebucht. Ein kleiner Wermutstropfen: Mit der neuen Fußgängerzone müssen auch die Busverbindungen in der Innenstadt angepasst werden. Das Befahren der Zonen sei aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich, sagen die Wiener Linien. Der 1A fährt weiter vom Schottentor zum Stephansplatz, wird aber die Fußgängerzone am Graben nur noch queren. Der 2A wird über den Michaelerplatz geführt und der 3A (ein Kleinbus) wird vom Schottenring zum Stubentor verkehren. Letzteres hat einige Bürger auf den Plan gerufen. Sie fordern, dass der 3A weiterhin den Schwedenplatz bedient, was derzeit nicht vorgesehen ist.

Eine Bürgerversammlung am 23. November könnte aber noch eine Änderung bringen.