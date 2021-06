Böses Erwachen: Escort-Dame räumte Wohnung aus

Ein 50-jähriger Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag von einer Escort-Dame ausgeraubt worden sein. Der Tunesier lud die Frau gegen Mitternacht über eine Internet-Plattform in seine Wohnung in Wien-Döbling ein.

Als der Mann gegen 4 Uhr Früh wieder erwachte, musste er feststellen, dass aus einer Geldkassette ein fünfstelliger Bargeld-Betrag fehlte. Die Frau dürfte den Mann betäubt und ausgeraubt haben. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

