Blutproben im AKH vertauscht

Doch es war eine Fehldiagnose, wie selbst AKH-Sprecherin Karin Fehringer zugibt. Es wurden zwei Blutproben vertauscht, Herr Erle wurde offenbar mit Frau Erb verwechselt. Über die Patientenanwaltschaft wurden ihm gerade einmal 500 Euro Schadenersatz angeboten - als "Kulanzlösung", wie es in einem Schreiben heißt.



"Ich will keine 50.000 Euro, aber das ist lächerlich", sagt der 55-jährige Erle. Im Interview erinnert er sich noch einmal, wie es am 11. März zu der tragischen Verwechslung gekommen war: "Am Nachmittag kam der Assistenzarzt zu mir ins Zimmer und teilte mir mit, dass meine weißen Blutkörperchen die roten in explosionsartiger Weise fressen. Ich habe bereits Thromben im ganzen Körper und stehe vor einem Multiorganversagen", so Erle. Dabei war er lediglich wegen Rotlaufs und hohen Fiebers in Behandlung. "Der Arzt hat mir gesagt, dass ich meine Familie anrufen soll und der Plasmaaustausch sofort vollzogen wird."