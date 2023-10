Blumengeschäft-Mitarbeiter in Wien erkannte Verdächtigen wieder

Ein Mitarbeiter eines Blumengeschäfts in Wien-Ottakring hat am Sonntag einen Mann wiedererkannt, der einen Kollegen in einer anderen Filiale der Kette Ende September mit einem Messer verletzt haben soll. Er rief die Polizei und stellte den Verdächtigen zur Rede, worauf dieser auch ihn bedrohte. Die Polizei nahm den 29-Jährigen schließlich unweit des Geschäfts fest.

Bei der Durchsuchung des Österreichers wurde laut Polizei-Aussendung ein Klappmesser, Pfefferspray und Suchtmittel gefunden. Gegen den 29-Jährigen bestand bereits ein behördliches Waffenverbot. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen an.

