Am 20. Juni 1921 konnte man im Wiener Sporttagblatt lesen: „Aus den Lehmgruben auf dem Boden der Kreindlschen Gründe in Döbling ist ein Sportplatz entstanden, den man, was den Aufbau, den Fassungsinhalt und die Einrichtung betrifft, zu den größten und imposantesten des Kontinents zählen darf.“ Das Stadion, von dem hier nur in den höchsten Tönen geschwärmt wird, steht auch heute noch: die Naturarena Hohe Warte. Was angesichts von Stadien wie dem Camp Nou in Barcelona, Wembley in London oder dem Ernst-Happel-Stadion in Wien heute kaum noch vorstellbar ist: Mit einem Fassungsvermögen von 85.000 Personen war dies einst das größte Fußballstadion in Kontinentaleuropa.

Es verdankt seine Entstehung dem First Vienna Football-Club 1894, dem ältesten Fußballverein Österreichs. Dieser hatte nämlich einige Jahre zuvor seine frühere Spielstätte verloren und schließlich den Grund eines ehemaligen Ziegelwerks auf der Hohen Warte übernommen. Aber auch die österreichische Nationalmannschaft war hier daheim. Der österreichische Zuschauerrekord von 85.000 Personen beim Länderspiel gegen Italien im April 1923 konnte erst 1960 übertroffen werden. Und auf der Hohen Warte feierte auch das gefeierte österreichische „Wunderteam“ seine Geburtsstunde – mit einem 5:0 gegen Schottland am 16. Mai 1931.