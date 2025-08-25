Johann Otto Haas: Der Lehrer, der es mit den Nazis aufnahm

Chiffrierte Botschaften versteckt in Kissen, hohle Buchdeckel und unsichtbare Tinte – wer in der Zeit des Nationalsozialismus Informationen verbreiteten wollte, musste unkonventionelle Wege gehen. Einer, der im Widerstand ein Netzwerk aufbaute, war Johann Otto Haas.

Der Wiener Hauptschullehrer nahm während der NS-Zeit den Decknamen „Ludwig“ an. In Wien, Salzburg, Tirol und im Süden Deutschlands war die Organisation der Revolutionären Sozialisten tätig, bei welcher Haas als Funktionär agierte.

Rund drei Jahre lang konnte die Organisation, der zu Höchstzeiten mindestens 200 Mitglieder angehört haben sollen, im Untergrund operieren. So wurden etwa Nachrichten über die Rüstungsindustrie gesammelt.

Zum Tode verurteilt Doch im Juli 1942 flog die Widerstandsgruppe auf. Gemeinsam mit Verbündeten wurde Haas verhaftet und im Dezember 1943 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode verurteilt. Acht weitere Monate vergingen, bis das Urteil vollstreckt werden sollte. In dieser Zeit soll Haas Opfer von Folter geworden sein, um über ihn an weitere Informationen zum Netzwerk zu gelangen. Am 30. August 1944 wurde Otto Haas in Wien durch Erhängen hingerichtet. Im Zusammenhang mit der Zerschlagung der Widerstandsorganisation wurden weitere Sozialdemokraten angeklagt und verurteilt. Zwölf von ihnen kamen in Untersuchungshaft ums Leben, weitere zwölf, darunter acht Österreicher, wurden exekutiert.