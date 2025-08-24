Das Akkordeon: Vom Ursprung und Siegeszug eines echten Wieners

Ob beim Heurigen in Grinzing, beim Tango-Tanz in Buenos Aires oder im Pariser Chanson-Lokal – der warme, melancholische Klang des Akkordeons hat sich in ganz unterschiedlichsten Musikkulturen einen festen Platz erobert.

Was heute jedoch kaum noch jemand weiß: Seinen Ursprung hat das Instrument im Wien des 19. Jahrhunderts. Hier wurde es in den 1770er-Jahren von dem in Siebenbürgen geborenen, armenischstämmigen Orgel- und Klavierbauer Cyrill Demian gemeinsam mit seinen Söhnen Carl und Guido in der Familienwerkstatt in der Mariahilfer Straße 45 auf Basis von Vorläufern entwickelt. Am 23. Mai 1829 wurde ihnen für diese Erfindung ein Patent erteilt.

Und zwar konkret „auf die Erfindung eines neuen Instrumentes, Accordion genannt, welches die Form eines kleinen Kästchens hat, worin Federn auf Stahlplatten samt einem Blasebalg angebracht sind, und zwar dergestalt, daß es bequem eingesteckt werden kann. Es können auf demselben Arien, Märsche & c., selbst von Nichtkennern der Musik, nach kurzer Übung, und die lieblichsten 3-, 4-, 5- und mehrtönigen Accorde nach der Einrichtung des Instrumentes gespielt werden.“ Dieser Mehrtönigkeit – also der Fähigkeit, zu jedem Melodieton einen Akkord zu erzeugen – verdankt das Instrument auch seinen Namen.