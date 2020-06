Bizarrer Streit um Rüsselkäfer, die von der Decke fallen

Lengyel

Der Anwalt der Familie, stellt daraufhin einen Antrag auf Zwangsverwaltung des Hauses. Der Hausherr soll so lange keine Mieteinnahmen mehr bekommen, bis die Sanierung erledigt ist. Nun artet der Rechtsstreit mit dem Vermieter vollkommen aus. Er bezweifelt, dass überhaupt Käfer "aus der sanierten Decke gekommen sein sollen". Sein Anwalt schreibt: "Da diese Decke unzweifelhaft im Eigentum meines Mandanten steht, stehen selbstverständlich auch die Käfer im Eigentum meines Mandanten. Da die Käfer einer Untersuchung unterzogen werden müssen, nämlich woher diese stammen und wie alt diese sind, schlage ich vor, zwecks Vermeidung eines Gerichtsstreits über das Eigentumsrecht der Käfer, dass die Hälfte der aufgefundenen Käfer an meine Mandantschaft ausgefolgt werden, der Rest kann selbstverständlich bei Ihrer Mandantschaft für allfällige weitere Beweiszwecke verbleiben."

Nach der Übergabe von fünf Käfern beschwert sich der Hausherr, dass diese allesamt bereits tot seien. "Na soll ich sie vielleicht auch noch füttern", sagt Antonia Lengyel.

Tiefer geht’s nicht? Oh doch. In einer Eingabe behauptet der Hausherr, der Käferbefall stehe in keinem Zusammenhang mit dem Wasserschaden. Vielmehr sei "das Mietobjekt verwahrlost." Die Mieter, "darunter sogar eine Ärztin!!!", würden "offenbar keine mitteleuropäischen Hygienemaßnahmen an den Tag" legen. Dieses Schriftstück wird im Stiegenhaus ausgehängt.

Inzwischen neigt sich der Fußboden bei den Lengyels. In dem Haus dürften noch mehrere Katastrophen lauern.