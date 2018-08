Böses Erwachen nach Hoffnung auf Mietsenkung

Auch sonst tat sich nichts – außer, dass die Familie mit Migrationshintergrund immer größere Probleme mit Mietrückständen bekam. Schließlich wurde eine Räumungsklage eingereicht.

Der Versuch aus dem Vertrag mit „dem Prozesskostenfinanzierer“ auszusteigen, scheiterte. Der Fall beschäftigt derzeit die Schlichtungsstelle. Vermutlich wurde die Familie nicht vertreten, weil bei einem Prozess mit dem Vermieter nicht viel zu holen gewesen wäre. Die Prozessfinanzierer arbeiten nämlich auf Erfolgsbasis.

In einem Vertrag der Firma „ Miete Runter“, der dem KURIER vorliegt, beläuft sich das Entgelt auf 48 Prozent der erzielten Mietrückzahlung. Außerdem müssen auch künftige Mietzinsersparnisse für die kommenden drei Jahre zum gleichen Prozentsatz an das Unternehmen bezahlt werden. Auf der Homepage von „Miete Runter“ ist nachzulesen, dass sich das Unternehmen 30 Prozent der erstrittenen Mietrückzahlung einbehält. Die 48 Prozent, seien eine Sondervereinbarung, weil die Rückzahlung so niedrig ist, dass die Kosten für das Unternehmen anders nicht zu decken sind.

Zum Vergleich: Beim Verein Mietervereinigung geht die gesamte Rückzahlung an die Klienten. Lediglich ein Jahresbeitrag von 63 Euro ist zu bezahlen. Auch dort kennt man die fragwürdigen Methoden verschiedener Anbieter. Ein weiteres Problem sei es, dass, wenn der Vertrag bereits bei einer solchen Firma unterschrieben wurde, die Mietervereinigung nicht mehr helfen könne. Die Mieter sind durch ihre Unterschrift an den jeweiligen Prozessfinanzierer gebunden. Zusätzlich kämen nach einer Mietsenkung noch die Differenzen zwischen Mieter und Vermieter dazu. „Wir versuchen da zu vermitteln, damit alle Parteien auch in der Zukunft gut miteinander auskommen. Das machen diese Unternehmen nicht“, sagt Elke Hanel-Torsch, die Geschäftsführerin der Mietervereinigung Wien.