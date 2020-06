Bilder aus dem Terror-Kalifat

Die Propagandisten der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) haben viele unfreiwillige Helfer. So könnte man den Inhalt des offenen Briefes zusammenfassen. Verfasst wurde er von Sozialarbeiter Fabian Reicher und seinen Kollegen, adressiert an mehrere Zeitungen und an den Österreichischen Presserat.

Die Sozialarbeiter beklagen darin die unreflektierte Übernahme von IS-Propagandamaterial in Massenmedien, allen voran in Zeitungen. "Verwenden Sie keine Fotos aus den IS-Propagandakanälen, hinterfragen Sie Zitate oder setzen Sie sie in einen größeren Zusammenhang", heißt es in dem Appell.