Beziehungsstreit eskaliert: 23-Jährige mit Messer schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag verständigten Nachbarn die Polizei, weil in einer Wohnung in Wien-Meidling ein heftiger Streit zu hören war. Als die Polizei eintraf, war der Streit bereits eskaliert und eine 22-Jährige blutete aus einer Wunde am Bauch.

Festnahme

Der mutmaßliche Täter, ein 23-jähriger Afghane, dürfte sie mit einem Küchenmesser verletzt haben. Er ist der Lebensgefährte der 22-Jährigen. Das Opfer wurde sofort notfallmedizisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen.