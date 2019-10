Bewohner bei Streit in Obdachlosenheim mit Küchenmesser verletzt

In einem Obdachlosenheim in Wien-Alsergrund ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Zimmerkollegen gekommen. Ein 42-Jähriger zückte im Zuge des Streits ein Küchenmesser und verletzte seinen 59-jährigen Mitbewohner im Hals-, Gesichts- und Handbereich.

Der ältere Mann wurde mit leichten Schnittverletzungen von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Das zwischen Lattenrost und Matratze versteckte Küchenmesser wurde durch die Beamten sichergestellt.