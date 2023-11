Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik in Ottakring

Ein derzeit unbekannter, maskierter Mann ging am Dienstagabend gegen 18 Uhr mit einer Faustfeuerwaffe in eine Trafik in Wien-Ottakring und soll die Mitarbeiterin bedroht haben, woraufhin sie die Flucht ergriff und die Polizei alarmierte.

Der Unbekannte ergriff offenbar die Flucht, ob Gegenstände oder Geld geraubt wurden, ist derzeit unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

➤ Lesen Sie mehr: Aktuelle Nachrichten aus Österreich