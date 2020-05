Bettler zogen nach Räumung einfach um

Die Karawane zieht weiter – so könnte man den neuesten Coup des Wiener Bettler-Syndikats betiteln. Während sich die Anrainer in der Neulerchenfelder Straße 88 nämlich noch freuten, dass das Massenquartier endlich geräumt ist, bezogen die mittellosen Ex-Bewohner gleich das nächste heruntergekommene Haus. Vom 16. ging es diesmal in den 15. Wiener Gemeindebezirk, in die Gebrüder-Lang-Gasse 15.

Entdeckt wurde diese fragwürdige Übersiedelung von den Anrainern selbst: "Wir haben im Fernsehen die Leute wiedererkannt, die in der Neulerchenfelder Straße immer vor dem Haus gesessen sind", erzählt Martin B., der schon lange Zeit gegen das Bettlerhaus angeht.

Das neue Domizil in Rudolfsheim-Fünfhaus ist seit drei Jahren mit Menschen aus dem Osten belegt. In den vergangenen Wochen sah es allerdings so aus, als würde sich die Situation entspannen. "Wir haben schon alle aufgeatmet, weil es endlich ruhiger geworden ist. Am Samstagmittag kam dann ein Transporter mit neuen Bettlern an, die seitdem hier leben", erzählt eine Anraineri, die lieber unerkannt bleiben möchte.