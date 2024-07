Betrunkener wollte Spendenbox im Wiener Stephansdom knacken

Laut Polizeisprecher Mattias Schuster bemerkten Zeugen, wie der Mann die Box "Gläserner Dom" mit einem unbekannten Gegenstand öffnen wollte. Sie sprachen den augenscheinlich Betrunkenen an, der daraufhin flüchtete. Die Box wurde beschädigt .

Mann konnte sich an nichts erinnern

Polizisten stoppten den Mann in unmittelbarer Nähe des Doms. Der 35-jährige polnische Staatsbürger gab an, Alkohol getrunken zu haben und sich an die Aktion nicht erinnern zu können. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.