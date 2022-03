Betrunkener versuchte im Wiener Prater Tretroller zu stehlen

Am späten Dienstagabend sah ein Zeuge einen Mann, der in der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt an einem Fahrradständer hantiert haben soll.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden sie den alkoholisierten 52-Jährigen in einem nahe gelegenen Hauseingang. Dort versuchte sich der Tatverdächtige zu verstecken. Die Beamten konnten bei dem Tschechen eine fahrradtypische Schraube samt Mutter sicherstellen.

Die vorgefundene Schraube konnte einem Tretroller zugeordnet werden, dessen Lenker durch Lösen der Schraube entfernt wurde. Der 52-Jährige, bei dem ein Alkotest einen Messwert von einem Promille ergab, wurde festgenommen.

