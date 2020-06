Betrunkener stach Freund nieder

Das Trinkgelage zweier langjähriger Freunde im 20. Wiener Gemeindebezirk nahm am späten Samstagvormittag ein trauriges Ende: Die beiden Männer trafen sich in der Wohnung des 48-Jährigen in der Bäuerlegasse. Laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann hatten die beiden Alkohol konsumiert und waren dabei in Streit geraten.

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, als der Jüngere der beiden zum Küchenmesser griff und es seinem 52-jährigen Kumpanen zwei Mal in den Rücken rammte.

Nach der Tat verständigte der Verdächtige die Einsatzkräfte und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Er soll am Montag erstmals einvernommen werden.

Der 48-Jährige gestand die Tat grundsätzlich. Aus der Befragung wurden die Beamten des Landeskriminalamts Wien trotzdem nicht wirklich schlau: Weshalb er zum Messer griff, konnte der Mann nicht erklären. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft.