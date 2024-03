Betrunkener soll Männer mit Stanley-Messer in Wien attackiert haben

In der Nacht auf Sonntag war ein offenbar betrunkener 34-Jähriger bei einer Veranstaltung in der Wien-Donaustadt mit seiner Begleitung in einen lautstarken Streit geraten. Ein 25-jähriger und ein 28-jähriger Mann forderten ihn deswegen auf, sich zu beruhigen. Der Österreicher soll die beiden dann mit einem Teppichmesser bedroht und versucht haben, einen der beiden zu verletzen.