Betrunkener soll Freundin in Wien mit Umbringen bedroht haben

Ein stark betrunkener Mann soll am Freitagabend in Wien-Favoriten seine Freundin mit dem Umbringen bedroht haben. Die 36-Jährige flüchtete gegen 18.00 Uhr aus der Wohnung in der Quellenstraße und verständigte die Polizei.

Beamte nahmen den 34-jährigen Deutschen vorläufig fest. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 2,2 Promille, berichtete die Polizei am Samstag. Über den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau blieb unverletzt.