Betrunkener in Wien mit 183 km/h unterwegs: Pkw beschlagnahmt

Mit 183 Stundenkilometern ist am Samstagabend ein 43-Jähriger mit seinem Pkw in Wien-Donaustadt unterwegs gewesen. Beamte der Landesverkehrsabteilung zogen ihn im Bereich der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) aus dem Verkehr, wo maximal 80 km/h erlaubt sind, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sein BMW wurde vorläufig beschlagnahmt.

Aggressiv

Der 43-Jährige zeigte sich bei der Amtshandlung uneinsichtig. „Er hat behauptet, dass er gar nicht so schnell gefahren ist“, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster. Der Mann sei schließlich ausfällig und aggressiv geworden, worauf er zusätzlich wegen öffentlicher Anstandsverletzung angezeigt worden sei.