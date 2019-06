Betrunkener fuhr ohne Führerschein und rammte fünf Autos in Wien

An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Zur Abklärung möglicher innerer Verletzungen wurde der Mann von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige schon etwa zehn Minuten zuvor ein Auto in der Taglieber Straße ( Liesing) gerammt und beschädigt hatte.

Der Lenker, der sich den Beamten gegenüber uneinsichtig und unkooperativ verhielt, wurde wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.