Betrunkener brach in Haus seiner Ex-Freundin ein

Am Dienstag gegen 21 Uhr rief eine Frau die Polizei, weil in ihr Haus eingebrochen worden sein soll. Eine Freundin der Frau hatte bei ihr Alarm geschlagen. Die 35-JĂ€hrige hatte sich in der Wohnung der Frau befunden und sich im Badezimmer versteckt, als sie den Einbrecher bemerkte.

Die Polizisten konnten vor Ort einen 40-jÀhrigen Letten mit einem Brecheisen in der Hand im Haus wahrnehmen und vorlÀufig festnehmen. Das Brecheisen wurde sichergestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Laut derzeitigen Ermittlungen soll es sich bei dem 40-JÀhrigen um den Ex-LebensgefÀhrten der Wohnungsmieterin handeln. Die Vernehmungen des TatverdÀchtigen steht noch aus.

