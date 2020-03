Betrunkener 19-Jähriger soll Unfall in Wien verursacht haben

Ein 19-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag um 4.30 Uhr auf der Bürgergasse in Wien-Favoriten unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Waldgasse in gerader Richtung übersetzen. Eigentlich hätte er laut Polizei die Rechtsregel beachten müssen. In der Kreuzung soll er aber mit einem nach Links abbiegenden 22-jährigen Autolenker zusammengestoßen sein.