Betrunkene soll Polizisten in Penzing bespuckt und attackiert haben

Eine betrunkene Frau soll in der Nacht auf Dienstag in Wien-Penzing Polizisten bespuckt und attackiert haben. Die Uniformierten waren gegen 22.45 Uhr in der Penzinger Straße auf der Bildfläche erschienen, weil die Frau auf der Straße eine lautstarken Streit mit einem Mann ausgetragen hatte. Beim Eintreffen der Polizisten hatte sich der Kontrahent der 25-Jährigen bereits abgesetzt. Nicht so seine Widersacherin: Sie schrie und zeigte den Beamten immer wieder den Mittelfinger.