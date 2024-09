Betrunkene attackierten Polizisten: Zwei Beamte verletzt

Polizisten aus der Brigittenau wurden am Mittwoch um 5 Uhr früh alarmiert, da mehrere Personen eine Auseinandersetzung auf offener Straße gehabt haben sollen. Die Polizisten sahen am Einsatzort dann mehrere Männer.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich ein Mann, ein 43-jähriger Türke, äußerst aggressiv und unkooperativ. Als die Beamten ihn durchsuchen wollten, kamen andere Männer dazu und versuchten die Amtshandlung zu behindern, in dem sie den 43-Jährigen befreien wollten.

Ein Polizist musste vom Pfefferspray Gebrauch machen. Anschließend konnte die Festnahme beider Tatverdächtiger, trotz weiter anhaltender gewaltsamer Gegenwehr und kurzem Fluchtversuch des 36-Jährigen, vollzogen werden.

Beide Polizisten verletzt

Beide Festgenommen wurden durch die Berufsrettung Wien nach dem Einsatz des Pfeffersprays versorgt und anschließend in eine Polizeiinspektion gebracht. Mit den beiden wurde ein Alkovortest durchgeführt. Beim 43-Jährige wurde eine Alkoholisierung von 1,4 Promille, beim 36-Jährigen von 0,82 Promille festgestellt. Bei der Vernehmung gab der 43-Jährige an, sich an nichts zu erinnern, der 36-Jährige verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide auf freiem Fuß angezeigt. Beide Polizisten wurden durch den Vorfall verletzt. Ein Beamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.