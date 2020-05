Schwarzes Schaf im weißen Kittel?

Im Visier sind Ärzte, die Leistungen verrechnen, die sie tatsächlich nie erbracht haben. Seit Langem monieren Kritiker, dass es keine Kontrolle der Ärzte gibt. Seit fünf Jahren gibt es die MEP-Truppe. Im vergangenen Jahr entsandte sie Test-Patienten, um Betrügereien aufzudecken. Die WGKK-Bilanz des Vorjahres ist überschaubar: 382 Fälle und rund 500.000 Euro, die von Ärzten und anderen Vertragspartnern zurückgefordert wurden. Oft handelte es sich um irrtümliche Abrechnungen. Im Vergleich dazu ist die Causa „ Hamidi“, dessen Kassenverträge von der WGKK bereits gekündigt wurden, mit einer kolportierten Schadenssumme von rund 360.000 Euro ein dicker Fisch. Freilich: Das ist jener Betrag, den die WGKK nachträglich für drei Jahre eruiert hat. Der tatsächliche Schaden könnte höher sein. Die WGKK bestätigt den Fall.

Schon im Vorjahr erstattete sie Strafanzeige gegen Hamidi. Zuvor war das Klima, wie es zwischen Medizinern und der Kasse trotz Malversationen üblich ist – und zwar amikal. Ein Auszug: In Hamidis Praxis waren im Jahr 2010 in Summe 6190 Patienten. Für 6005, also für 97,1 Prozent, soll er eine digitale Rektaluntersuchung abgerechnet und damit rund 19.800 Euro umgesetzt haben. Die WGKK bat höflich zum Aufklärungsgespräch. Ergebnis: Eine angeblich überforderte Gehilfin dürfte – über mehrere Jahre – einen falschen Code ins EDV-System eingegeben haben. Hamidi zahlte dann 49.092 Euro zurück, blieb aber im Visier der MEP-Truppe. Zum Vergleich: Ein Jahr später fand sich die Position nur 38-mal in Hamidis Statistik.