Betriebliches Impfen in Wien nun für alle freigegeben

Wien hat die Anmeldungen beim betrieblichen Corona-Impfen für die letzte Kategorie 5 sowie für individuelle Berufsgruppen und damit für alle Arbeitnehmer geöffnet. 83.000 neue Termine wurden freigegeben, geimpft wird mit Biontech/Pfizer und Moderna, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag mit. In die Kategorie 5 fallen Arbeitnehmer jeden Alters ohne besonderes berufliches Risiko. 23.000 Firmen sind beim betrieblichen Impfen in Wien angemeldet.

Darüber hinaus gibt es individuell buchbare Impftermine für Berufs- und Personengruppen, sollte zum Beispiel der eigene Betrieb nicht am betrieblichen Impfen teilnehmen.

Die dafür neu freigeschalteten Termine umfassen:

berufliche Grenzpendler

Arbeitnehmer im Einzelhandel

in der Gastronomie und im Tourismus

nicht-medizinische körpernahe Berufe (Friseure, Kosmetiker, Masseure, Fußpfleger

Außerdem dürfen sich nun Kulturschaffende und Übungsleiter bzw. Trainer bei gemeinnützigen Sportvereinen (mit Dachverbandsbescheinigung) zur Impfung anmelden.

Wien erwartet sich "höhere Impfbeteiligung"

Die Termine können ab sofort gebucht werden, die Impfungen finden ab 21. Juni statt. Durch diese kleinteilige und persönlichere Mobilisierung erwarte sich die Stadt Wien "eine höhere Impfbeteiligung, da eine Motivation unmittelbar im persönlichen Umfeld stattfindet". Die Impftermine können auch für Arbeitnehmer der bisher schon impfberechtigten Kategorien 1, 2, 3 und 4 weiter gebucht werden, wurde betont.

In Wien haben sich bisher 1.097.356 Personen für eine Covid-19-Schutzimpfung vorgemerkt. Bis zum (gestrigen) Mittwochabend erhielten 834.252 Personen eine erste Teilimpfung, 496.564 Personen sind vollständig immunisiert.