Betonrinne aufgestemmt: Wiener Feuerwehr rettet Kater

Wie sich dann herausstellte, befand sich "Rotschopf" in einer schmalen, gedeckten Betonrinne am Dachsaum. Der Kater war nicht eingeklemmt, es ist allerdings unklar, wie das Tier überhaupt bis dorthin kam. Da es keine größere Öffnung gab, wurde in Absprache mit der Gebäudeverwaltung ein Loch in die Betonrinne gestemmt.

Mit einem elektrischen Schlagbohrer und einem Winkelschleifer wurde eine Öffnung geschaffen, durch die der Kater mit Wasser und Katzenfutter von der Besitzerin hervorgelockt wurde. Das Tier blieb unverletzt.

