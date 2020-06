Bestellte Frau den Mord am Ehemann?

Die Verteidiger sammeln Papiertaschentücher für Ljiljana Salic, die im Wiener „ Landl“ die trauernde Witwe ist bzw. gibt. Das Schicksal habe es nicht gut mit ihr gemeint: Sie hat eine Totgeburt mitgemacht, ein zweites Kind ist als Säugling in ihren Armen gestorben. Und da soll sie ihren Ehemann umbringen haben lassen? Von ihrem Cousin und Seelentröster Milan Ilic, 37, der angeblich keiner Fliege etwas zu leide tun kann?

Der Staatsanwalt hält die 41-Jährige für die Auftraggeberin des heimtückischen Mordes am Altwarenhändler Sasa Salic, 36; und den Mitangeklagten Ilic für den Schützen, der Salic am 11. Februar 2011 in dessen Lagerhalle in der Donaustadt mit einem Kopfschuss hinterrücks gekillt hat. Sie habe ihm 40.000 Euro Kopfgeld dafür versprochen. Nach der Tat habe er sich (ihren ersten Angaben nach) die Einweghandschuhe abgestreift, zu ihr gesagt: „Es ist erledigt“, und sich aus der Tasche des Opfers gleich 10.000 Euro Vorschuss genommen. Jetzt sagt sie, sie habe den Cousin nur gebeten, mit ihrem Ehemann „streng zu reden“.