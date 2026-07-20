Bestattung Wien: Neue Kollektion mit Schmäh für den Sommer

Schwarzer Humor für die heiße Jahreszeit: Auch dieses Jahr hat sich die Bestattung Wien kreative Merchandise-Teile für die Sommerkollektion überlegt.

Das diesjährige Sortiment umfasst sechs neue Produkte, darunter eine „Finale Position“-Picknickdecke, die eine Tatort-Szene imitiert, sowie eine Kühltasche mit dem Aufdruck „Kühlkammer to go“.

Bereits im vergangenen Jahr war die Sonnencreme „Für echte Leichenblässe“ im Sortiment, und auch dieses Jahr soll sie die Haut vor der Sonne schützen.