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Wien

Bestattung Wien: Neue Kollektion mit Schmäh für den Sommer

Auch dieses Jahr bringt die Bestattung Wien eine neue Sommerkollektion auf den Markt.
Fatma Cayirci
20.07.2026, 13:16

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Kosmetiktasche aus der Kollektion

Schwarzer Humor für die heiße Jahreszeit: Auch dieses Jahr hat sich die Bestattung Wien kreative Merchandise-Teile für die Sommerkollektion überlegt. 

Das diesjährige Sortiment umfasst sechs neue Produkte, darunter eine „Finale Position“-Picknickdecke, die eine Tatort-Szene imitiert, sowie eine Kühltasche mit dem Aufdruck „Kühlkammer to go“. 

Bereits im vergangenen Jahr war die Sonnencreme „Für echte Leichenblässe“ im Sortiment, und auch dieses Jahr soll sie die Haut vor der Sonne schützen. 

Kühltasche aus der Kollektion

Handtuch aus der Kollektion

Sonnencreme aus der Kollektion

Picknickdecke aus der Kollektion

Bestattung Wien: Verstorbene werden elektrisch transportiert

Ergänzt wurde die Kollektion durch das Handtuch „Wir machen Sie kalt“ und die Kosmetiktasche „So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie“. 

Die Produkte sind, rechtzeitig vor der nächsten Hitzewelle, bereits auf der Website der Bestattung Wien erhältlich.

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