Beschäftigung ab 50: Ludwig kritisiert ÖVP-FPÖ-Entscheidung

2017 wurde die „Aktion 20.000“ , eine Initiative, um ältere Menschen bei der Jobsuche zu unterstützen, im Bund eingeführt, nach nur wenigen Monaten wurde sie wieder gestoppt. Sie ist aber mehr als nur eine politische Fußnote, denn jetzt sorgt sie wieder für Gesprächsstoff in Wien.

„Dass die vielversprechende Initiative von der ÖVP-FPÖ-Regierung viel zu früh abgedreht wurde, war ein schwerer Fehler“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Damit stützt er sich auf eine neue Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), die einen Tag vor Weihnachten publiziert wurde und weitgehend unbeachtet blieb. Diese bescheinigt der „Aktion 20.000“ einen großen Erfolg. Das Ziel des Programms war, älteren Langzeitarbeitslosen ab 50 Jahren eine staatlich garantierte, vollständig geförderte Beschäftigung von bis zu zwei Jahren zu ermöglichen. 3.800 Personen nahmen daran teil.

Laut Studie sei nicht nur während der Programmlaufzeit die Beschäftigung stark gestiegen, sondern auch die Entwicklung danach sei als positiv zu bewerten. Zwei Jahre nach Ende der maximalen Förderphase seien ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer um rund 43 Prozent häufiger in regulären, nicht-subventionierten Beschäftigungen als vergleichbare Personen knapp unterhalb der Altersgrenze.

Kosten kompensiert

Auch ein Kosten-Nutzenvergleich wird von den internationalen Studienautoren rund um Professor Martin Halla von der WU angestellt. Demnach wurden innerhalb der ersten vier Jahre nach Programmstart rund 68 Prozent der direkten Programmkosten kompensiert – durch zusätzliche Beschäftigungen sowie höhere Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge. Da das durchschnittliche Eintrittsalter 54,6 Jahre betrage, sei ein vollständiger fiskalischer Ausgleich wahrscheinlich.