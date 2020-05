Wiener attackiert Tierschützer mit Buttersäure

Am Rande der Berlin Fashion Week sorgte am Mitwoch ein Wiener für negatives Aufsehen. Der Mann marschierte mit einer Spritzpistole bewaffnet zu einer Kundgebung von Pelz-Gegnern am Brandenburger Tor. „Er kam ganz ruhig näher und spritzte uns plötzlich gezielt in die Augen und auf unsere Kameras“, erzählt Opfer Stefan Klippstein. „Es hat gejuckt, gebrannt und furchtbar gestunken.

Er muss auch gewusst haben, dass ich der Sprecher vom Verein ‚Deutsches Tierschutzbüro‘ bin, denn er hat mich besonders stark attackiert.“ Bei dem Vorfall dürften auch mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein, vermutet Klippstein, weil die Kameras durch die Buttersäure stark beschädigt wurden. Woher der Mann von der Kundgebung wusste kann man sich beim „Deutschen Tierschutzbüro“ nicht erklären. Die Veranstaltung war zwar bei den Behörden angemeldet, doch Ankündigungen im Internet oder in anderen Medien gab es bewusst keine.