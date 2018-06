Berittene Polizei könnte nach Wien-Hietzing kommen

Dass die berittene Polizei noch heuer am Standort Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt startet, ist laut Christoph Pölzl, Sprecher von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) fix – der KURIER berichtete. Gesucht wird aber auch ein Standort für Wien (und Umgebung), an dem 2019 eine eigene Dienststelle eingerichtet werden soll. In Betracht kommt dabei die Maria-Theresien-Kaserne in Wien-Hietzing, bestätigt Pölzl Medienberichte.

Gleichzeitig relativiert der Minister-Sprecher „Fix ist das nicht. Wir prüfen derzeit mehrere mögliche Standorte. Einer davon ist die Maria-Theresien-Kaserne. Es ist noch keineswegs eine Entscheidung gefallen.“

Wenn die Wahl wirklich auf die Kaserne in Hietzing fallen sollte, würden die Pferde übrigens in unmittelbarer Nachbarschaft von drei Giraffen des Schönbrunner Tiergartens ihr Quartier haben, die dort ihr Gnadenbrot erhalten. Pölzl versichert, dass die Giraffen selbstverständlich bleiben könnten.