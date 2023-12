Benefizabend für ausgebrannte Kabarettbühne Gruam in der Donaustadt

Zusätzlich motiviert hat ihn die breite Solidarität unter den Künstlern sowie den Vereinigten Kabarettbühnen Wiens, die seit der Pandemie versuchen, mehr mit- als gegeneinander zu arbeiten.

Karten ab 35 Euro

Gemeinsam hat man binnen weniger Tage eine Benefiz-Veranstaltung mit etlichen namhaften Kabarettisten und Musikern organisiert – am Mittwoch ab 19 Uhr in der „Kulturgarage“ in der Seestadt. Es gibt noch Karten zu 35 Euro (Infos: www.donaustadthilft.wien).

„Diese Solidarität war für mich überwältigend“, sagt „Gruam“-Mitbegründer Mohor im Café Falk. Und er hofft auf eine baldige Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: „Im Moment sind noch die Versicherungen am Zug. Aber wenn alles gut geht, dann können wir im September in die neue Saison starten.“